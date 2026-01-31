Silivri Belediyesi'nin Şubat Ayı Etkinlik Takvimi Açıklandı

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, şubat ayı etkinlikleri kapsamında yetişkin tiyatrolarından çocuk oyunlarına, atölyelerden konserlere kadar pek çok farklı kategorideki etkinlikleri vatandaşlarla buluşturacak.

Silivri Belediyesi, kültür ve sanat çalışmaları kapsamında şubat ayında birçok etkinlik düzenleyecek. Bu çerçevede tiyatro oyunları kategorisinde "Zeytinyağlı Yaprak Sarması" oyunu, 7 Şubat Cumartesi günü saat 19.30'da Önder Yılmaz Sahnesi'nde seyirci ile buluşacak. "Hikayemiz Bitmesin", 14 Şubat Cumartesi günü saat 19.30'da Önder Yılmaz Sahnesi'nde; "Temaşamata", 28 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da yine Önder Yılmaz Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Tüm yetişkin tiyatro oyunlarının bilet fiyatı 150 TL olacak.

Çocuklar da unutulmadı

Silivri Belediyesi, çocuk tiyatroları kapsamında; "Guluk Guluk"u 7 Şubat Cumartesi saat 13.00 ve 15.00'te; "Ağaçkakan Woody"i 14 Şubat Cumartesi saat 13.00 ve 15.00'te; "Hacivat ve Karagöz"ü, 20 Şubat Cuma saat 16.00'da; "Sihirbazın Kayıp Yolu"nu, 21 Şubat Cumartesi saat 13.00 ve 15.00'te; "Sihirbazın Gösterisi" oyununu, 28 Şubat Cumartesi saat 14.00'te çocuklar ile buluşturacak. Tüm oyunlar, Önder Yılmaz Sahnesi'nde sahnelenecek, artı 4 yaş sınırı bulunan oyunların biletleri 75 TL'den satışa çıkacak.

Okul Öncesi Atölye Çalışmaları 3-4 Yaş kategorisinde 3, 6, 10, 12, 17, 19, 24 ve 26 Şubat günlerinde, saat 10.00-11.00 arasında Silivri Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Atölye çalışmaları ücretsiz olarak yapılacak.

Tüm konser ve söyleşi etkinlikleri ücretsiz

Ayrıca, Kültür Merkezi Çocuk Kursiyerleri Dinletisi, 4 Şubat Çarşamba saat 19.30'da Önder Yılmaz Sahnesi'nde gerçekleşecek. 90'lar Gecesi ise 12 Şubat Perşembe günü saat 19.30'da yine Önder Yılmaz Sahnesi'nde düzenlenecek. "HPV: Kadınların Korkulu Rüyası" semineri de 12 Şubat Perşembe saat 16.00'da Yaşar Kemal Nikah ve Toplantı Salonu'nda yapılacak. "Çocukluk Hatıralarımda Silivri" söyleşi ve imza günü 13 Şubat Cuma saat 17.30'da düzenlenecek.

Tüm konser ve söyleşi etkinlikleri ücretsiz ve halka açık olacak. "Sevgi Günü" sergisi, 10-15 Şubat günlerinde Oğuz Aral Sanat Galerisi ve Kültür Sokağı 4. Salon'da, "Kadının Gücü" sergisi 17-22 Şubat günlerinde Oğuz Aral Sanat Galerisi'nde, "Elizi Birlikte Tasarlıyor" sergisi 27 Şubat'ta başlayıp 5 Mart'a kadar Oğuz Aral Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek. Mübadele Evi ve Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Evi ise her gün 09.00-17.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.