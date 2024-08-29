Silivri Belediyesi ve İBB, yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmaları yapıyor

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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğinde, ilçedeki yağmur suyu hatlarında kapsamlı temizlik çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar, Silivri Belediyesi'nin talepleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda, İBB'nin kombine kanal temizleme araçları ve ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Silivri Belediyesi'nin talepleri üzerine İBB ekipleri, yaklaşan yağmur sezonu öncesinde şehir içindeki tıkalı yağmur suyu hatlarının temizlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde Atatürk Caddesi ve Sanatkarlar Caddesi, Yeni Mahalle'de Müjdat Gürsu Caddesi, Erkin Balaban Caddesi ve 1 Kasım Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde Murat Suyu Caddesi ve Selimpaşa Mahallesi'nde 5006. Sokak'ta temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipler, ilçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirdikleri temizlik işlemleriyle, yağmur suyunun sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesini ve olası altyapı sorunlarının önlenmesini hedefliyor.