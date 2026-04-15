Silivri Belediyesi ile İstanbul Rumeli Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi ile İstanbul Rumeli Üniversitesi arasında iş birliği ve çözüm ortaklığı protokolü, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara tarafından imzalandı.

Silivri Belediyesi ve İstanbul Rumeli Üniversitesi arasında iş birliği ve çözüm ortaklığı protokolü imzalandı. Protokolle gençlerin staj, uygulama, eğitim ve sosyal sorumluluk çalışmalarında daha aktif yer almalarını sağlayacaklarını aktaran Başkan Balcıoğlu, "Bilgi ve deneyimlerini sahada güçlendirecek önemli bir adım attık. Eğitimi destekleyen, gençlerimize fırsat sunan ve kurumlar arası dayanışmayı büyüten bu iş birliğinin Silivri'mize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.