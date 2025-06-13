Silivri Belediyesi Yaz Aylarında Haşere Mücadelesine Devam Ediyor

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle iş birliği içinde, yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve haşere sorununa karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Silivri Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına yaz aylarında da hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde yürütülen ilaçlama faaliyetleriyle, ilçenin tüm mahallelerinde sivrisinek ve haşerelere karşı etkin mücadele gerçekleştiriliyor.

Silivri'nin tüm mahallelerini kapsayan ilaçlama programı çerçevesinde, ekipler düzenli olarak ilaçlama yapıyor.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilaçlama çalışmaları hakkında yaptığı değerlendirmede, "Silivri'mizin tüm mahallelerinde belirlenen programlar kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarla, halkımızın sağlığını ön planda tutarak yaşam alanlarımızı daha temiz, daha sağlıklı ve daha güvenli hale getirmek için sahadayız. Mücadelemiz yaz boyunca aralıksız devam edecektir" ifadelerini kullandı.