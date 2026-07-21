(İSTANBUL) - Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturmada, Silivri CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Bulut'un yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "nüfuz ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında soruşturma yürüttüğünü açıkladı.
Açıklamada, Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemi yapıldığı, işlemlerin ardından Bulut'un gözaltına alındığı bildirildi.
Soruşturma işlemlerinin sürdüğü, Bulut'un yarın Silivri Adliyesi'nde mevcutlu olarak hazır edilmesinin planlandığı aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Silivri Belediyesi Soruşturmasında CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut Gözaltına Alındı - Son Dakika
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