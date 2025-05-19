Silivri'de 19 Mayıs Coşkusu! Belediye Başkanı Davet Etti

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinliklere vatandaşları davet ederek, "19 Mayıs akşamını unutulmaz bir bayrama dönüştürüyoruz! Bayrağını al, gel! Sen de bu büyük coşkunun bir parçası ol" dedi.

Silivri Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün saat 19.19'da fener alayı düzenleyecek.

Vatandaşları kutlamalara davet eden Balcıoğlu, "19 Mayıs birlikte güzel! 19 Mayıs'ta saat 19.19'da Silivri Belediyemizin önünde buluşuyor, bando eşliğinde fener alayı yürüyüşümüzle bayram coşkusunu hep birlikte sokaklara taşıyoruz. Yürüyüşümüzün ardından Silivri Sahili Atatürk Meydanı'nda DJ Emre'nin sahne performansı ve İbrahim Orçin konseriyle 19 Mayıs akşamını unutulmaz bir bayrama dönüştürüyoruz! Bayrağını al, gel! Sen de bu büyük coşkunun bir parçası ol" ifadelerini kullandı.