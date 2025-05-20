Silivri'de 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı. Balcıoğlu, "Atatürk, 19 Mayıs'ı yalnızca bir tarih olarak bırakmadı. O gün; milletin maküs talihini yenen büyük ruhu, gençliğe emanet etti! Cumhuriyet'i, bu ülkenin en büyük gücüne, gençlerine yani sizlere emanet etti" dedi.

Silivri Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, eşi Hayriye Sena Balcıoğlu ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Silivri sokaklarını 19 Mayıs'ın bağımsızlık ruhu sararken, 60 metrelik dev Türk bayrağının açıldığı an, meydandaki kalabalık tarafından büyük alkış ve coşkuyla karşılandı. Gençlik Yürüyüşü'nün coşkulu kalabalığı, Atatürk Meydanı'nda son buldu. Ancak heyecan burada da bitmedi; kutlamalar, meydanda düzenlenen konser ve etkinliklerle devam etti.

İlçedeki amatör spor kulüpleri, sivil toplum kuruluşları ; taşıdıkları yelken bayraklar, renkli pankartlar korteje renk kattı. Gencer Savaş Bandosu, Balkan Bandosu ve Silivri Belediye Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde, ellerde meşalelerle yürüyen binlerce vatandaş; 19 Mayıs'ın taşıdığı mücadele ruhunu bir kez daha canlandırdı.

Yürüyüşün ardından konuşan Balcıoğlu, "Atatürk, 19 Mayıs'ı yalnızca bir tarih olarak bırakmadı. O gün; milletin maküs talihini yenen büyük ruhu, gençliğe emanet etti! Cumhuriyet'i, bu ülkenin en büyük gücüne, gençlerine yani sizlere emanet etti" dedi. Vatandaşlarla sohbet edip gençlerle fotoğraf çektiren Başkan Balcıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan cumhuriyete ve gençlere sahip çıktıklarını ve çıkacaklarını dile getirdi.