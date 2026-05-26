Silivri'de 3. Kez Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri'de 3. Kez Yangın Çıktı

26.05.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de çöp ve hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SİLİVRİ'de çöp ve hurdaların depolandığı alanda yangın çıktı. Aynı alanda 3'ncü kez çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi'nde bulunan çöp ve hurdaların bulunduğu alanda çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, 6 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Öte yandan aynı alanda 24 saat içerisinde 3'ncü kez yangın çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alevli şekilde yanan hurdalar

-Söndürme çalışmaları

-Genel ve detaylar

===============================

2- ŞİŞLİ'DE İŞ YERİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

Mehmet Kaan KURT/İSTANBUL,- ŞİŞLİ'de bir iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi Beşinci Yıldız Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önünde bulunan kişiye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, kurşunların isabet ettiği restoranın camları da kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı geçici süreyle trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinin önünde delil çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sokak yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de 3. Kez Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
Gaziantep’te acı olay: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi Gaziantep'te acı olay: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi
Tahliye sırasında Özel’in makam katında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı Tahliye sırasında Özel'in makam katında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı
Icardi için yolun sonu Okan Buruk’un raporu ortaya çıktı Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı
Annesini toprağa verdikten bir gün sonra hayatını kaybetti Annesini toprağa verdikten bir gün sonra hayatını kaybetti

09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
09:35
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
07:57
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
05:39
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
05:35
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 10:29:25. #7.12#
SON DAKİKA: Silivri'de 3. Kez Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.