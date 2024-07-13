Silivri'de Adem Hoca Çeşmesi'nin Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
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Silivri'de Adem Hoca Çeşmesi'nin Restorasyonu Tamamlandı

Silivri\'de Adem Hoca Çeşmesi\'nin Restorasyonu Tamamlandı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, restorasyonu tamamlanan Adem Hoca Çeşmesi'nin açılışını yaptı. Başkan Balcıoğlu, Silivri'nin kültürel ve tarihi değerlerine sahip çıkmanın önemini vurguladı.

13.07.2024 11:15  Güncelleme: 11:17
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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, restorasyonu tamamlanan Adem Hoca Çeşmesi'nin açılışını yaptı. Törende konuşan Başkan Balcıoğlu, Silivri'nin kültürel ve tarihi değerlerine sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Alibey Mahallesi'ndeki tarihi Adem Hoca Çeşmesi'nin açılışı, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür, Muhtarlar Derneği Başkanı Serhat Ateş, muhtarlar, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar tarafından gerçekleştirdi.

"Restorasyon çalışmalarını başlattık ve tamamladık"

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Adem Hoca Çeşmesi, 1955 yılında yapılmış ve Cumhuriyet Dönemi'nin Osmanlı tarzı duvar çeşmesi tipolojisinin nadir örneklerinden biri. Üzerindeki 'Sahibul Hayrat' yazılı kitabe, çeşmenin 1955 yılına ait olduğunu gösteriyor. Bu tarihi çeşme, 1964 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Ne yazık ki, bu değerli yapı uzun yıllar boyunca ihmal edildi. Ancak, 2023 yılında belediye ekiplerimiz harekete geçerek çeşmenin restorasyon projelerini hazırladı. 2024 yılında, projelerimiz İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Göreve gelir gelmez, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın sağladığı ödenek desteği ile restorasyon çalışmalarını başlattık ve tamamladık."

"İlçemizdeki birçok tarihi esere sahip çıkmayı hedefliyoruz"

Konuşmasında Silivri Mirası Canlandırma Projesi'ne de değinen Balcıoğlu, "Göreve geldiğimizden bu yana, Silivri Mirası Canlandırma projesi kapsamında ilçemizdeki birçok tarihi esere sahip çıkmayı hedefliyoruz. Bu projelerle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Silivri Kaymakamlığı ile yakın iş birliği içinde çalışacağız. Ayrıca bu çeşmenin açılışındaki iş birlikleri için Silivri Kaymakamlığımıza teşekkür ederim. Belediye başkanı olarak bakış açımda, tüm kurumların ortak hizmet etmesi gerektiğine inanıyorum. Ancak bu şekilde, tarihimize ve kültürümüze layıkıyla sahip çıkabiliriz" dedi.

Adem Hoca Çeşmesi'nin restorasyonunun sadece fiziksel bir yenileme olmadığını, aynı zamanda geçmişi onurlandırmak ve geleceğe miras bırakmak anlamına geldiğini vurgulayan Balcıoğlu, tarihi eserlerin bir toplumun kimliğini ve kültürel mirasını yansıtan önemli unsurlar olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür, Muhtarlar Derneği Başkanı Serhat Ateş, muhtarlar, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar tarafından çeşmenin açılışı gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Adem Hoca Çeşmesi'nin Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika

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