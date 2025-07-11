Silivri\'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL, –SİLİVRİ'de çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 50 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın, akşam saatlerinde Gazitepe Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında çıktı. Biçilmiş tarladaki anızların yakılmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken, çiftçiler de traktörleriyle alevlerin çevresini sürerek yangının yayılmasını önlemeye çalıştı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.