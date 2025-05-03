Silivri'de Anneler Günü ve Hıdırellez Şenliği Coşkusu

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, vatandaşları yarın Anneler Günü ve Hıdırellez Şenliği'nde bir araya getirecek.

Silivri belediyesi, baharın gelişini, Anneler Günü etkinliği ile beraber karşılamaya hazırlanıyor. Silivri Belediyesi'nin yarın saat 15.30'da Silivri Sahili Zabıta Noktası yanında düzenleyeceği Anneler Günü ve Hıdırellez Şenliği, müzik dolu anlara ve renkli stantlara ev sahipliği yapacak.

Etkinlikte, el emeği ürünlerin sergilendiği stantlar ve eğlenceli müzik programları, katılımcılara keyifli saatler yaşatacak.