Silivri'de batan gemide kayıp 10 mürettebat için arama 11'inci gününde sürüyor - Son Dakika
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Silivri'de batan gemide kayıp 10 mürettebat için arama 11'inci gününde sürüyor

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Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazada batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebatı bulmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları 11'inci gününde devam ediyor.

Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları 11'inci gününde devam ediyor.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, kaza sahasında havadan ve denizden koordineli arama tarama faaliyetleri yapıyor.

Kayıp yakınları, Silivri'deki sahilde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan kriz merkezinde bekliyor.

Olay

Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" batmıştı.

Kazanın 4'üncü gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalış ile tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de batan gemide kayıp 10 mürettebat için arama 11'inci gününde sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de batan gemide kayıp 10 mürettebat için arama 11'inci gününde sürüyor - Son Dakika
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