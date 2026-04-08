Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Bulgaristan Sitovo'dan Gelen Öğrencileri Ağırladı - Son Dakika
Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Bulgaristan Sitovo'dan Gelen Öğrencileri Ağırladı

08.04.2026 09:23  Güncelleme: 10:23
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Bulgaristan Sitovo'dan gelen Ziraat Meslek Yüksekokulu öğrencilerini ağırladı. Eğitimin önemine vurgu yaparak, gençler arasında kültürel bağların güçleneceğini belirtti.

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Bulgaristan Sitovo'da bulunan Ziraat Meslek Yüksekokulu ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında iki hafta boyunca ilçede eğitim görecek öğrencileri ağırladı.

Başkan Balcıoğlu, Bulgaristan Sitovo'dan gelen öğrencileri ağırladı.

Buluşmada eğitimin ve iş birliğinin önemine vurgu yapan Balcıoğlu, "Gençlerimiz arasında kurulacak bu kıymetli bağların; bilgi, kültür ve dostluk köprülerini daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Öğrencilerimize Silivri'mize hoş geldiniz diyor, eğitim süreçlerinin verimli ve güzel anılarla dolu geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Bulgaristan Sitovo'dan Gelen Öğrencileri Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Bulgaristan Sitovo'dan Gelen Öğrencileri Ağırladı - Son Dakika
