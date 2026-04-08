Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Bulgaristan Sitovo'dan Gelen Öğrencileri Ağırladı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Bulgaristan Sitovo'da bulunan Ziraat Meslek Yüksekokulu ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında iki hafta boyunca ilçede eğitim görecek öğrencileri ağırladı.

Başkan Balcıoğlu, Bulgaristan Sitovo'dan gelen öğrencileri ağırladı.

Buluşmada eğitimin ve iş birliğinin önemine vurgu yapan Balcıoğlu, "Gençlerimiz arasında kurulacak bu kıymetli bağların; bilgi, kültür ve dostluk köprülerini daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Öğrencilerimize Silivri'mize hoş geldiniz diyor, eğitim süreçlerinin verimli ve güzel anılarla dolu geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.