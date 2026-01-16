Silivri Belediyesi, Puz Pateni Pisti Açıyor

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 16 Ocak'ta buz pateni pistinin açılışının yapılacağını duyurdu.

Silivri Belediyesi, çocukların sömestr tatilinde keyifli vakit geçirmesi adına buz pateni pistini ücretsiz olarak tüm vatandaşların kullanımına açıyor.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bu pateni pistinin 16 ocak Cuma günü, saat 15.00'de Eski Festival Alanı'nda açılacağını duyurdu. Başkan Balcıoğlu, tüm vatandaşları açılışa davet etti.