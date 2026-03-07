Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Çakılcıoğlu ile Kenti Değerlendirdi

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Mehmet Çakılcıoğlu ve beraberindeki heyetle bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Başkan Bora Balcıoğlu, İBB Başkan Danışmanı ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Mehmet Çakılcıoğlu değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği çerçevesinde Silivri'nin mevcut yapısı, gelişim potansiyeli ve gelecek vizyonu ele alındı.

Balcıoğlu, toplantıdan sonra yaptığı değerlendirmede, "Hem İstanbul'umuz hem de Silivri'miz için akılcı, dengeli ve sürdürülebilir bir planlama anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.