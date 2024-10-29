(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Kaymakamlığı'nın düzenlediği Cumhuriyet Bayramı protokol bayramlaşma törenine katıldı.
Silivri Kaymakamlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla geleneksel protokol bayramlaşma töreni düzenledi. Tören, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kaymakam Tolga Toğan, Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ferhat Esen, Baş Savcı Vekili Oğuzhan Aşan, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.
Törende bayramlaşan protokol üyeleri, birbirlerine iyi dileklerde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Silivri'de Cumhuriyet Bayramı Protokol Töreni Yapıldı - Son Dakika
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