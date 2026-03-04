Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde İftara Katıldı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen iftar programında merkezde eğitim gören çocuklar ve aileleriyle buluştu.

Başkan Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören çocuklar ve aileleriyle iftar yaptı.

Hayırsever Nakıpoğlu ailesinin de katıldığı iftar programına ilişkin konuşan Başkan Balcıoğlu, "Aynı sofrada buluşmanın, aynı duaya 'amin' demenin huzurunu hep birlikte yaşadık. Evlatlarımızın yüzündeki tebessüm, ailelerimizin içten duaları ramazanın gerçek bereketini bizlere bir kez daha hissettirdi" dedi.

Merkezin hayata geçmesine aracı olan Nakıpoğlu ailesine bir kez daha teşekkür eden Balcıoğlu, merkezde dayanışmayı, sevgiyi ve umudu büyütmeye devam ettiklerini kaydetti.