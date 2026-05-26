Silivri\'de Fabrikada Yangın

SİLİVRİ'de, menteşe üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Kavaklı İstiklal Caddesi'nde bulunan fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, menteşe üretimi yapılan fabrikada dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fabrikanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı belirtilen yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.