Silivri'de Göçük Altındaki İşçi için Arama Çalışmaları Sürüyor

Silivri'de kum ocağında göçük altında kalan işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar üçüncü gününde devam ediyor.

Büyükkılıçlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren kum ocağında göçük altında kalan işçi ekiplerce aranıyor.

Arama kurtarma ekipleri, yoğun çamur ve balçık nedeniyle ilerlemenin güç olduğu geniş bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kum ocağı sahasının zemininde salı günü akşam saatlerinde meydana gelen göçüğün altında yabancı uyruklu 46 yaşındaki bir işçi ile iki kepçe ve bir kamyon kalmış, ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.