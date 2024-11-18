Silivri'de Hoşgörü ve Birliktelik Vurgusu - Son Dakika
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Silivri'de Hoşgörü ve Birliktelik Vurgusu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yöre dernekleri başkanları ile düzenlenen toplantıda ilçenin hoşgörü ve birliktelik kültürüne dikkat çekerek, Silivri'yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için birlikte çalışacaklarını ifade etti.

18.11.2024 16:58
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yöre derneklerinin başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı düzenledi. İlçedeki hoşgörü ve birliktelik kültürünün önemine vurgu yapan Balcıoğlu, "Silivri'yi kardeşlik ve hoşgörü ikliminde daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür, Silivri Anadolu İl Dernekleri Federasyonu Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, ilçede faaliyet gösteren yöre derneklerinin başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Bora Balcıoğlu, ilçenin farklı illerden gelen vatandaşların huzur ve birlik içerisinde yaşadığı bir ilçe olduğunu belirterek, hoşgörü ve birliktelik kültürünün ilçenin en büyük zenginliği olduğunu söyledi. Balcıoğlu, "Bu güzel ilçemizi hep birlikte, kardeşlik ve hoşgörü ikliminde daha da ileriye taşıyacağız. Sizlerin katkılarıyla Silivri'yi her geçen gün daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz" diye konuştu.

Silivri Anadolu İl Dernekleri Federasyonu Başkanı İrfan Yıldırım'a ve toplantıya katılan tüm dernek başkanlarına teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, derneklerin ilçedeki toplumsal dayanışmaya ve kültürel zenginliğe katkılarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Toplantı, ilçenin sosyal ve kültürel gelişimi üzerine fikir alışverişiyle sona erdi. Başkan Balcıoğlu, yöre dernekleriyle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Birlikte çok daha güzel işler başaracağız" mesajını verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Hoşgörü ve Birliktelik Vurgusu - Son Dakika

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