Silivri'de İETT otobüsü alev alev yandı, araç kullanılamaz hale geldi

Silivri'de İETT otobüsü alev alev yandı, araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silivri'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şoförün otobüsü emniyet şeridine çekip haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü; otobüs kullanılamaz hale gelirken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Silivri'de İETT otobüsünün yanarak kullanılamaz hale gelmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Dün akşam TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otobüsü emniyet şeridine çeken şoförün haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, otobüsün alev alev yandığı, yoğun dumanların yükseldiği ve kullanılamaz hale geldiği görülüyor.
Kaynak: AA
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