Silivri'de Selimpaşa, Ortaköy ve Kavaklı'da İmar Planları Askıya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri'de Selimpaşa, Ortaköy ve Kavaklı'da İmar Planları Askıya Çıktı

27.02.2026 10:39  Güncelleme: 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 1/1000 ölçekli uygulama planlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden onaylandığını ve askıya çıktığını duyurdu. İmar uygulama çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağını belirtti.

(İSTANBUL) – Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi'nden onayı alınan 1/1000 ölçekli uygulama planlarının resmi süreçlerin ardından 20 Şubat itibarıyla belediyeye ulaştığını, planların 23 Şubat-27 Mart tarihleri arasında askıya çıktığını bildirdi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa, Ortaköy ve Kavaklı mahallelerinin TEM Otoyolu Kuzey bölgesindeki imar süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bölgede pek çok teknik zorluğun yaşandığını belirten Balcıoğlu, "Biz yola çıkarken, bu bölgedeki düğümü çözmek ve hemşerilerimizin haklarını korumak için her türlü çabayı göstereceğimize dair bir söz vermiştik. Henüz her sorunun tam olarak bitmediğini, hala çözüm bekleyen hemşerilerimiz olduğunu biliyoruz. Ancak bugün, bu yolda çok büyük bir engeli daha aşmış olmanın ve kararlılığımızı bir adım daha öteye taşımanın huzuru içerisindeyiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi'nden onayı alınan 1/1000 ölçekli uygulama planlarının resmi süreçlerin ardından 20 Şubat itibarıyla belediyeye ulaştığını kaydeden Balcıoğlu, planların 23 Şubat ile 27 Mart tarihleri arasında askıya çıktığını belirtti.

Askı sürecinin hemen ardından imar uygulama çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Balcıoğlu, "Sizlerin sabrı ve bize olan güveni, bu zorlu yoldaki en büyük motivasyonumuz oldu. Selimpaşa'mıza, Ortaköy'ümüze, Kavaklı'mıza ve tüm Silivri'mize hayırlı, uğurlu olsun. Hep birlikte daha güzel bir Silivri için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Bora Balcıoğlu, Selimpaşa, Belediye, Ortaköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de Selimpaşa, Ortaköy ve Kavaklı'da İmar Planları Askıya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar inceleme başlatıldı 1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
Brezilya’da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti

12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
11:18
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 13:04:37. #7.13#
SON DAKİKA: Silivri'de Selimpaşa, Ortaköy ve Kavaklı'da İmar Planları Askıya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.