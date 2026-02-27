Silivri'de Selimpaşa, Ortaköy ve Kavaklı'da İmar Planları Askıya Çıktı

(İSTANBUL) – Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi'nden onayı alınan 1/1000 ölçekli uygulama planlarının resmi süreçlerin ardından 20 Şubat itibarıyla belediyeye ulaştığını, planların 23 Şubat-27 Mart tarihleri arasında askıya çıktığını bildirdi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa, Ortaköy ve Kavaklı mahallelerinin TEM Otoyolu Kuzey bölgesindeki imar süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bölgede pek çok teknik zorluğun yaşandığını belirten Balcıoğlu, "Biz yola çıkarken, bu bölgedeki düğümü çözmek ve hemşerilerimizin haklarını korumak için her türlü çabayı göstereceğimize dair bir söz vermiştik. Henüz her sorunun tam olarak bitmediğini, hala çözüm bekleyen hemşerilerimiz olduğunu biliyoruz. Ancak bugün, bu yolda çok büyük bir engeli daha aşmış olmanın ve kararlılığımızı bir adım daha öteye taşımanın huzuru içerisindeyiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi'nden onayı alınan 1/1000 ölçekli uygulama planlarının resmi süreçlerin ardından 20 Şubat itibarıyla belediyeye ulaştığını kaydeden Balcıoğlu, planların 23 Şubat ile 27 Mart tarihleri arasında askıya çıktığını belirtti.

Askı sürecinin hemen ardından imar uygulama çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Balcıoğlu, "Sizlerin sabrı ve bize olan güveni, bu zorlu yoldaki en büyük motivasyonumuz oldu. Selimpaşa'mıza, Ortaköy'ümüze, Kavaklı'mıza ve tüm Silivri'mize hayırlı, uğurlu olsun. Hep birlikte daha güzel bir Silivri için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.