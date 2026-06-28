Silivri\'de Kırsal Alanda Yangın

Silivri'de yerleşim yerlerine yakın kırsal alanda çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi üzerinde tarlalar ve otluk alanların olduğu arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekibi istendi.

Yerleşim yerlerine yakın olan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.