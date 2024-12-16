Silivri'de Kuzu Yemi Desteği için 94 Ton Dağıtım Yapıldı

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tarımsal üretime katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği kuzu yemi desteği projesi kapsamında Değirmenköy'de 94 ton kuzu yemi dağıtımı gerçekleştirildi.

Silivri Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Değirmenköy Mahallesi'nde kuzu yemi desteği sağladı. Dağıtım, Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi, Belediye Meclis Üyesi Şenol Fidan, İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Erkan Varol ve üreticilerin katılımlarıyla gerçekleşti.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere verilen yem desteği ile hem maliyet yükünün azaltılacağı hem de yerel ekonominin güçlendirileceği belirtilirken, üreticilere her zaman destek sağlanacağı vurgulandı.