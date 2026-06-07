Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Motosiklet Tutkunlarıyla Buluştu

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Motosiklet Panayırı'nda motosiklet tutkunlarıyla buluştu. Balcıoğlu, motosikletin yalnızca bir ulaşım aracı değil; özgürlük duygusu, dayanışma ve yol arkadaşlığı olduğunu söyledi.

Başkan Balcıoğlu, Silivri Motosiklet Kulübü ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Silivri Motosiklet Panayırı'na katıldı. Silivri Motosiklet Kulübü Başkanı Özkan Kandemir, Türkiye Motosiklet Platformu, Türkiye'nin dört bir yanından kulüpler ve başkanlarının katıldığı panayırda yarışmalar, etkinlikler, ekipman ve aksesuar stantlarıyla binlerce motosikletsever bir araya geldi.

Panayırda Balcıoğlu, 40 yıldır marşına basılmamış ve beş aylık bir restorasyon sürecinden geçen 1968 model Harley Davidson Electra Glide motorun marşına bastı.

Balcıoğlu, "Silivri Motosiklet Panayırı, motosiklet kültürünü sevenleri, bu alanda emek veren firmaları, yerli ve yabancı markaları, kulüpleri, platformları, federasyonları ve bireysel kullanıcıları ilçemizde buluşturan çok değerli bir organizasyon oldu" dedi.

Motosiklete ilişkin her şeyin panayırda olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, "Motordan ekipmana, kasktan monta, eldivenden ayakkabıya, çoraptan aksesuara kadar motosiklet kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu pek çok ürün bu alanda yer alıyor. Ama en önemlisi, bu ürünlerin birçoğu kullanıcılarımızla daha uygun şartlarda buluşuyor. Bugün Silivri'mizde sektörün önde gelen markalarını, dünya çapında bilinen firmaları, ülkemizin ve ilçemizin değerli temsilcilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu panayır hem ticari anlamda hem sosyal anlamda hem de kültürel anlamda ilçemize canlılık katıyor" diye konuştu.

Etkinliğin motosiklet kültürünün doğru anlaşılması açısından da çok önemli olduğuna dikkati çeken Balcıoğlu, "Motosiklet yalnızca bir ulaşım aracı değildir; özgürlük duygusudur, dayanışmadır, yol arkadaşlığıdır, dikkat ve sorumluluk bilincidir. Biz de Silivri Belediyesi olarak bu kültürün güvenli, saygılı ve dayanışmacı bir anlayışla gelişmesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Silivri Motosiklet Kulübü'ne, emek veren tüm kulüp üyelerine, alanda görev yapan ekip arkadaşlarına, destek sunan kurumlara ve orada bulunan tüm firmalara ayrı ayrı teşekkür eden Balcıoğlu, "Bu etkinliği bizim için daha da anlamlı kılan çok özel bir sosyal sorumluluk çalışması da var. Silivri Motosiklet Kulübü'müz, etkinliğe katılan tüm misafirlerimizden çocuklarımız için oyuncak desteği istedi. Sağ olsun katılımcılarımız da bu çağrıya duyarsız kalmadı. Bir çocuğun yüzünü güldürmek, bir çocuğun kalbine dokunmak, bazen dünyadaki en büyük iyiliktir. Bugün burada sadece motosiklet sevgisini değil, aynı zamanda paylaşmayı, dayanışmayı ve iyiliği de büyütüyoruz. Bu duyarlılığı gösteren herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.