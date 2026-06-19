Silivri'de Otluk Alan Yangını

Silivri'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yeni Mahalle Mümin Çengel Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler geniş alana yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine aralarında çevre ilçelerinden olanların da bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.