Silivri'de Otluk Alanda Çıkan Yangına İtfaiye Müdahale Ediyor

Silivri'de, otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.
Avrupa Otoyolu Kınalı Bağlantısı Edirne istikametinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
D-100 kara yolu Edirne istikameti, tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken jandarma yolda güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.
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