Silivri'de Sabah Çorbası Projesi Gençlerle Buluştu

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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu öncülüğünde başlatılan sabah çorbası projesinin dördüncü gününde, Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çorba dağıtımı gerçekleştirildi. Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, "Onların yüzlerindeki mutluluk ve projeye gösterdikleri yoğun ilgi, bizleri motive ediyor" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gençlerle bir araya gelerek çorba dağıtımına katıldı.

"Her yeni gün, küçük bir iyilikle başlar"

Projeye gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Her yeni gün, küçük bir iyilikle başlar. Bugün, projemizin dördüncü gününde Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gençlerimizle bir araya geldik. Onların yüzlerindeki mutluluk ve projeye gösterdikleri yoğun ilgi, bizleri motive ediyor. Bu güzel enerjiyi görmek, doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha gösteriyor" dedi.