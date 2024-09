Silivri\'de Tarımda İklim Değişikliği Toplantısı Yapıldı

Güncel

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi'nin yürüttüğü "An Innovative VET Perspective on Agriculture for Climate Change Adaptation" isimli Avrupa Birliği (AB) Erasmus projesi kapsamında "Tarımda İklim Değişikliği" başlıklı bir toplantı yapıldı. Toplantıya katılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Tarım sektörü, iklim değişikliğinden en çok etkilenen alanlardan biri. Bu yüzden uluslararası iş birlikleri ve bilgi alışverişi ile tarımsal eğitimde kaliteyi artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Silivri Belediyesi'nin yürütücüsü olduğu AB Erasmus projesi kapsamında tarımda iklim değişikliği masaya yatırıldı Toplantıya Başkan Balcıoğlu, Namık Kemal Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Avusturya BOKU Üniversitesi, Polish Farm ve Çekya Eu&Pro temsilcileri katıldı.

Tarımda iklim değişikliğine uyum sağlamanın kaçınılmaz olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, tarım sektörünün iklim değişikliğinden olumsuz etkilendiğini söyledi. Uluslararası iş birliklerine önem verdiğini aktaran Başkan Balcıoğlu, "Tarım sektörü, iklim değişikliğinden en çok etkilenen alanlardan biri. Bu yüzden uluslararası iş birlikleri ve bilgi alışverişi ile tarımsal eğitimde kaliteyi artırmayı hedefliyoruz. Silivri Belediyesi olarak, bu projede yer almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Namık Kemal Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi önemli kurumlar ve uluslararası paydaşlarımızla bir arada çalışarak, iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir tarım sektörünü destekleyeceğiz" diye konuştu.