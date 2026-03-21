Derbiye yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Derbiye yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar

Haberin Videosunu İzleyin
Derbiye yetişecek mi? İşte Osimhen\'in kaçıracağı maçlar
21.03.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Derbiye yetişecek mi? İşte Osimhen\'in kaçıracağı maçlar
Haber Videosu

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan bir süre uzak kalacak. Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildi ve bu nedenle ligde 3-4 maç kaçırması bekleniyor. Galatasaray sağlık ekibi, Osimhen'i 26 Nisan haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmeyi planlıyor.

Galatasaray'da Liverpool maçında yaşanan sakatlık sonrası Victor Osimhen'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte gözler yıldız oyuncunun dönüş tarihine çevrildi.

KOLUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan karşılaşmada Konate ile çarpışan Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildi. İlk yarıyı tamamlayan golcü oyuncu, ikinci yarıda riske edilmedi.

3-4 MAÇ YOK

Yapılan değerlendirmelere göre Osimhen'in ligde 3 ila 4 maç kaçırması bekleniyor. Yıldız futbolcunun Trabzonspor, Kocaeli ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyeceği, ayrıca Türkiye Kupası'nda da bir karşılaşmada görev alamayacağı ifade edildi.

HEDEF DERBİYE YETİŞMEK

Galatasaray sağlık ekibi, Osimhen'i 26 Nisan haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmeyi planlıyor. Tedavi sürecinin bu kritik maça göre şekillendirileceği öğrenildi.

Victor Osimhen, Galatasaray, Fenerbahçe, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbiye yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • VillaUmut VillaUmut:
    İngilizleri çok güldrdüler kendilerini yerden yere atarken, Allah da sizi güldürsün :) 0 0 Yanıtla
  • Murat Aygün Murat Aygün:
    la yetisse ne olur alla alla amma abartiniz sunu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çuval çuval para verecekler Uğurcan Galatasaray'dan ayrılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 11:27:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Derbiye yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.