Derbiye yetişecek mi? İşte Osimhen\'in kaçıracağı maçlar

Galatasaray'da Liverpool maçında yaşanan sakatlık sonrası Victor Osimhen'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte gözler yıldız oyuncunun dönüş tarihine çevrildi.
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan karşılaşmada Konate ile çarpışan Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildi. İlk yarıyı tamamlayan golcü oyuncu, ikinci yarıda riske edilmedi.
Yapılan değerlendirmelere göre Osimhen'in ligde 3 ila 4 maç kaçırması bekleniyor. Yıldız futbolcunun Trabzonspor, Kocaeli ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyeceği, ayrıca Türkiye Kupası'nda da bir karşılaşmada görev alamayacağı ifade edildi.
Galatasaray sağlık ekibi, Osimhen'i 26 Nisan haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmeyi planlıyor. Tedavi sürecinin bu kritik maça göre şekillendirileceği öğrenildi.
