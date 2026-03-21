Derbiye yetişecek mi? İşte Osimhen\'in kaçıracağı maçlar

Galatasaray'da Liverpool maçında yaşanan sakatlık sonrası Victor Osimhen'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte gözler yıldız oyuncunun dönüş tarihine çevrildi.

KOLUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan karşılaşmada Konate ile çarpışan Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildi. İlk yarıyı tamamlayan golcü oyuncu, ikinci yarıda riske edilmedi.

3-4 MAÇ YOK

Yapılan değerlendirmelere göre Osimhen'in ligde 3 ila 4 maç kaçırması bekleniyor. Yıldız futbolcunun Trabzonspor, Kocaeli ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyeceği, ayrıca Türkiye Kupası'nda da bir karşılaşmada görev alamayacağı ifade edildi.

HEDEF DERBİYE YETİŞMEK

Galatasaray sağlık ekibi, Osimhen'i 26 Nisan haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmeyi planlıyor. Tedavi sürecinin bu kritik maça göre şekillendirileceği öğrenildi.