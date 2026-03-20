Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.03.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars 36 Sporlu genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, bayram tatili için gittiği İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay, Kars 36 Spor camiasını ve bölge halkını derin bir üzüntüye boğdu. Kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genç futbolcunun vefatından duydukları üzüntüyü dile getirerek, Kundakçı'nın ailesine ve spor camiasına başsağlığı diledi.

Kars 36 Spor forması giyen 20 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı, bayram tatili için geldiği İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcunun kulübünden de başsağlığı mesajı paylaşıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Kundakçı'nın sevenleri ve takım arkadaşları yasa boğarken, acı haber, bölgede de derin bir üzüntüyle karşılandı.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 12:25:54. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.