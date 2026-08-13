Silivri\'de Tarlada Yangın

Silivri'de tarlada başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Silivri Akören Mahallesi'nde bulunan bir tarlada yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alanı yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üstüne olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.