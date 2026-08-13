Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM'in sıralaması şaşırttı - Son Dakika
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Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM'in sıralaması şaşırttı

Türkiye\'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM\'in sıralaması şaşırttı
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) 2025 vergilendirme dönemi verilerine göre, Türkiye genelinde tahakkuk eden 1,61 trilyon liralık Kurumlar Vergisi'nde zirvenin sahibi 70,4 milyar lira ile Ziraat Bankası oldu. Bankacılık ve finans sektörünün damga vurduğu listede, toplam verginin %60,5'ini tek başına İstanbul karşıladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 vergilendirme dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi beyan sonuçlarını ve Türkiye genelinde en fazla vergi tahakkuk ettirilen mükellefler listesini açıkladı. Ziraat Bankası 70 milyar 394 milyon TL'lik vergi tahakkukuyla ilk sırada yer alırken, listeye bankacılık sektörü damga vurdu.

TOPLAM TAHAKKUK 1 TRİLYON 614 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Türkiye genelinde 1 milyon 215 bin 24 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi.

  • Toplam Matrah: 6 trilyon 971 milyar 232 milyon 11 bin 841 TL
  • Toplam Tahakkuk Eden Vergi: 1 trilyon 614 milyar 791 milyon 537 bin 584 TL

Mükellef kurum başına ortalama 5 milyon 737 bin 526 TL matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden ortalama 1 milyon 329 bin 20 TL kurumlar vergisi tahakkuk etti.

VERGİ REKORTMENLERİNİN 80'İ İSTANBUL'DAN

En fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında İstanbul açık ara ilk sırada yer aldı.

  • İstanbul: 80 mükellef
  • Ankara: 14 mükellef
  • İzmir, Antalya, Konya, Kocaeli, Muğla ve Kastamonu: Birer mükellef

ZİRAAT BANKASI ZİRVEDE

İlk 20 mükellefin yer aldığı listede zirvenin sahibi Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. oldu. Ziraat Bankası, 70 milyar 394 milyon 682 bin 568 TL kurumlar vergisi tahakkukuyla ilk sırada yer aldı.

İkinci ve beşinci sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemezken, üçüncü sırada 22 milyar 908 milyon TL vergi tahakkukuyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., dördüncü sırada ise 20 milyar 77 milyon TL ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. yer aldı.

Listenin devamında 6. sırada QNB Bank A.Ş., 7. sırada LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş., 8. sırada Emin Evim Tasarruf Finansmanı A.Ş., 9. sırada Citibank A.Ş. ve 10. sırada Allianz Sigorta A.Ş. yer buldu.

İlk 20'de ayrıca Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Sigorta A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş., BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş., Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bulundu.

İLLER BAZINDA BEYAN VE TAHAKKUK RAKAMLARI

İSTANBUL TOPLAM VERGİNİN YÜZDE 60,51'İNİ KARŞILADI

İstanbul'da 437 bin 754 mükellef bulunuyor. Bu sayı Türkiye genelindeki toplam mükelleflerin yüzde 36,03'üne karşılık geliyor. Kentte 3 trilyon 987 milyar TL matrah beyan edilirken, bu tutar toplam matrahın yüzde 57,20'sini oluşturdu. İstanbul'da tahakkuk eden kurumlar vergisi ise 977 milyar 860 milyon TL oldu. Böylece İstanbul, Türkiye genelindeki toplam vergi tahakkukunun yüzde 60,51'ini tek başına sağladı.

ANKARA 221 MİLYAR 750 MİLYON TL VERGİ TAHAKKUK ETTİ

Ankara'da 127 bin 7 mükellef kurumlar vergisi beyannamesi verdi (Türkiye genelinin yüzde 10,45'i). Ankara'da 977 milyar 52 milyon TL matrah beyan edilirken, toplam kurumlar vergisinin yüzde 13,73'üne denk gelen 221 milyar 750 milyon TL vergi tahakkuk ettirildi.

İZMİR'DE 64 MİLYAR 278 MİLYON TL VERGİ TAHAKKUKU

İzmir'de 75 bin 18 mükellef bulunurken (Türkiye genelinin yüzde 6,17'si), kentte 280 milyar 804 milyon TL matrah beyan edildi. İzmir'de tahakkuk eden kurumlar vergisi 64 milyar 278 milyon TL olurken, toplam vergi tahakkukundaki payı yüzde 3,98 olarak gerçekleşti.

DİĞER İLLERİN PAYI YÜZDE 21,78

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde toplam 575 bin 245 mükellef kurumlar vergisi beyannamesi verdi. Diğer iller, Türkiye genelinde tahakkuk eden kurumlar vergisinin yüzde 21,78'ini oluşturdu.

KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ LİSTESİ (İLK 27 KURUM)

  • TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. – Bankaların Faaliyetleri
  • (*) Gizli – (*) Gizli
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK A.O. – Bankaların Faaliyetleri
  • TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. – Bankaların Faaliyetleri
  • (*) Gizli – (*) Gizli
  • QNB BANK A.Ş. – Bankaların Faaliyetleri
  • LC WAIKIKI MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. – Diğer Dış Giyim Perakende Satışı
  • EMİN EVİM TASARRUF FİNANSMANI A.Ş. – Diğer Kredi Verme Faaliyetleri
  • CİTİBANK A.Ş. – Bankaların Faaliyetleri
  • ALLIANZ SİGORTA A.Ş. – Hayat Sigortası Dışındaki Sigortalar
  • KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. – Bankaların Faaliyetleri
  • TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. – Hayat Sigortası Dışındaki Sigortalar
  • TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. – Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Telekomünikasyon Faaliyetleri
  • UNILEVER SANAYİ VE TİCARET TÜRK A.Ş. – Sabun, Yıkama ve Temizleme Müstahzarları İmalatı
  • BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. – Bakkal ve Marketlerde Yapılan Perakende Ticaret
  • TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. – Bankaların Faaliyetleri
  • FUZUL TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. – Diğer Kredi Verme Faaliyetleri
  • TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. – Hayat Sigortası
  • ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – Diğer Metal Tuzları ve Temel İnorganik Kimyasalların İmalatı
  • TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. – Finansal Piyasaların Yönetimi
  • İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. – Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri
  • KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – Deniz ve Kıyı Suları ile İç Sularda Kılavuzluk ve Rıhtıma Yanaştırma
  • DENİZBANK A.Ş. – Bankaların Faaliyetleri
  • MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. – Minibüs, Midibüs, Otobüs, Troleybüs, Metrobüs vb. Yolcu Nakil Araçları İmalatı
  • TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. – Elektrik Enerjisinin İletimi
  • ITX TURKEY PERAKENDE İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. – Diğer Dış Giyim Perakende Satışı
  • PHILIP MORRIS TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – Tütün Ürünleri İmalatı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ziraat Bankası, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Finans, Bim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM'in sıralaması şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • orhan1430 orhan1430:
    vergi rekortmeni işçi emekçidir maaşının 5/1 vergi. hangi zengin gelirinin 5/1 ni vergi olarak vermiştir 7 1 Yanıtla
  • rvwzb622jy rvwzb622jy:
    Bu ülkede vergi ödeme konusunda büyük haksızlık var. Zaten ödeyen firmalara daha fazla yükleniyorlar. Hiç ödemeyen illegal iş yapanlara veya kaçakçılara hiç bulaşmıyorlar. Örneğin bazı döviz büroları çok büyük miktarlarda parayı döviz alım satımı adı altında aklıyor. 0 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    turcell in sırslamasıda beni şaşırttı milleti hem soyuyorlar hemde vergide sonlardalar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM'in sıralaması şaşırttı - Son Dakika
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