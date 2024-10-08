Kaza, saat 17.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi, TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EA 8439 plakalı hammadde taşıyan TIR, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesi yola devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Ankara istikameti trafiğe kapandı. Dorsenin yol kenarına çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Silivri'de TIR Kazası: Trafik Durdu - Son Dakika
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