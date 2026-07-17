Silivri\'de Toprak Kayması Paniği

Silivri'de, kentsel dönüşüm kapsamında yapımı süren bir binanın temelinde toprak kayması meydana geldi. Büyük bir gürültüyle yaşanan kayma sonrası sokak tedbir amacıyla trafiğe kapatılırken, mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Haydar Arslan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımına başlanan bir inşaatın temelinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmen toprak kayması yaşandı. Toprak kayması sırasında meydana gelen büyük gürültü nedeniyle çevredeki bina sakinleri panikle pencerelere ve sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ve zabıta ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında inşaat çevresine duba ve bariyerler yerleştirdi. Sokak, olası bir çökme riskine karşı tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olayla ilgili ekiplerin başlattığı inceleme sürüyor.