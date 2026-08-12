Silivri\'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

SİLİVRİ'de seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi Keşan Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 BV 6553 plakalı hafif ticari araç ile 34 EB 9150 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 2'si çocuk 6 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.