Silivri'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Silivri\'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

SİLİVRİ'de seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi Keşan Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 BV 6553 plakalı hafif ticari araç ile 34 EB 9150 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 2'si çocuk 6 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Trafik, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Selman’dan Mekke Savunma Anlaşması’na övgü Kral Selman'dan Mekke Savunma Anlaşması'na övgü
Lübnan idam cezasını kaldırdı Lübnan idam cezasını kaldırdı
Çorum’da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu Çorum'da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu
İzmir’de trans birey apart otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti İzmir'de trans birey apart otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım
Piknikteki acı olay: 4 yaşındaki çocuk suya düşerek hayatını kaybetti Piknikteki acı olay: 4 yaşındaki çocuk suya düşerek hayatını kaybetti

23:58
Ne maç oldu ama İşte UEFA Süper Kupa’nın sahibi
Ne maç oldu ama! İşte UEFA Süper Kupa'nın sahibi
23:52
İstanbul semalarında gök taşı heyecanı O anlar kamerada
İstanbul semalarında gök taşı heyecanı! O anlar kamerada
22:15
Depremzedeleri ziyaret eden başkana şok Canını zor kurtardı
Depremzedeleri ziyaret eden başkana şok! Canını zor kurtardı
21:43
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
21:38
Abbas’ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin’e dönüş umudunu simgeliyor
Abbas'ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin'e dönüş umudunu simgeliyor
20:20
Ekrem İmamoğlu da CHP’den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 02:44:17. #7.13#
SON DAKİKA: Silivri'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.