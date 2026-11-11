Silivri\'de U dönüşü yapan otomobil yayaya çarptı, hafif yaralı hastaneye kaldırıldı

Silivri'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, U dönüşü yapan otomobil çarptı. Yayanın hafif yaralandığı kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 10 Kasım günü saat 18.20 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya U dönüşü yapan otomobil çarptı. Kazayı gören çevredeki esnaf, çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayanın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan hafif yaralı yaya, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.