Silivri'de Yanan Otomobil Kontrol Altına Alındı

Silivri'de, seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
TEM Otoyolu'nun Selimpaşa mevkisinde ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobilden aniden dumanlar yükseldi.
Durumu fark eden sürücü, yanan otomobilden inerek olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, yanan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
