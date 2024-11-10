Silivri'de yapı markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Varnalı Caddesi'nde yaklaşık 600 metrekare alana kurulu, 3 katlı yapı marketin plastik malzemenin bulunduğu depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Silivri ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
İtfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Silivri'de Yapı Market Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?