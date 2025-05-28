Silivri'de Yaz Sezonu Hazırlıkları Başladı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yaz sezonu öncesinde belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yaz sezonu öncesi ekibiyle değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda, ilçede yaz aylarında artan nüfus hareketliliğiyle birlikte hizmetlerin kalitesini artırmak ve koordinasyonu güçlendirmek adına önemli başlıklar masaya yatırıldı.

Balcıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yaz sezonunun Silivri için yılın en canlı dönemi olduğuna dikkati çekti. Balcıoğlu, "Sahil bölgemiz, mahallelerimiz, kırsal alanlarımız bu dönemde büyük bir hareketlilik yaşıyor. Vatandaşlarımızla temasımızın en yoğun olduğu, hizmetlerimizin en fazla göz önünde bulunduğu bu süreçte; çevre düzenlemelerinden trafik yönetimine, sosyal etkinliklerden güvenliğe kadar çok boyutlu bir hizmet sürecine giriyoruz" dedi.

Toplantıda, yaz aylarında devreye girecek turizm hizmetleri, sahil düzenlemeleri, çevre temizliği, zabıta denetimleri ve kültürel etkinlikler gibi konular detaylı olarak ele alındı. Başkan Balcıoğlu, birimlerin sadece kendi alanlarındaki sorumlulukları değil, genel belediye hizmetlerine katkı sağlayacak bütüncül bir yaklaşımla çalışmaları gerektiğini belirtti. Balcıoğlu, "Hizmet kalitesini artırmak kadar, kurumsal refleksimizi güçlendirmek de bizim görevimiz" diye konuştu.