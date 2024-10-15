Silivri'de Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni Düzenlendi

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, Ortaköy Mahallesi'nde Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni düzenledi. Törende konuşan Başkan Balcıoğlu, "Toplamda bin 800 üreticimize 360 ton yerli ve milli sertifikalı arpa tohumumuzu ulaştıracağız. Bu bereketli toprakları Silivri'nin Muhafızı olarak ranta ve betona kurban ettirmeyeceğim" dedi.

Silivri Belediyesi tarafından Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni düzenledi. Törene, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yanı sıra Tarım Kredi Kooperatif iLÇE Müdürü İskender Kuloğlu, Ziraat Odası İlçe Başkanı Sabri Özer, Önder Çiftçi Derneği İlçe Başkanı Metin Oral, muhtarlar, meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Başkan Bora Balcıoğlu, törende atılan adımın ilçenin geleceğine, çiftçilerin yarınlarına yapılmış büyük bir yatırım olduğunu belirtti. Projenin ikinci ayağını gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Balcıoğlu, "Bu projemizin ilk adımını Gümüşyaka Mahalle'mizde gerçekleştirdik ve bugün Ortaköy Mahalle'mizde bu dağıtımın ikinci ayağını gerçekleştiriyoruz. Toplamda bin 800 üreticimize 360 ton yerli ve milli sertifikalı arpa tohumumuzu ulaştıracağız. Her bir üreticimize 200 kilogram, yani 4 çuval tohum dağıtıyoruz. Bu tohumlar sayesinde Silivri'de 16 bin 200 dekarlık bir alan arpa ile buluşacak" diye konuştu.

Çiftçilerin her zaman yanında olacağını, tarımda el ele vererek büyük adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Başkan Balcıoğlu, "Bu proje ile çiftçilerimize 5 buçuk milyon TL'lik bir destek sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü, milletin efendisidir' sözünün kendisine rehber olduğunu dile getiren Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"Çiftçimiz, üreten insanımız bu toprakların gerçek sahipleridir. Biz de onları güçlendirmek, hak ettikleri değeri vermek için buradayız. Bugün aynı zamanda Dünya Kadın Çiftçiler Günü. Kadınlarımız, hayatın her alanında olduğu gibi tarımda da büyük bir emek ve özveriyle çalışıyorlar. Kadın çiftçilerimiz, bu toprakların bereketinde, üretimin her aşamasında önemli bir rol üstleniyorlar. Bizim anlayışımızda kadınlar, bir adım geride değil, her zaman yanımızda. Kadınlarımızın üretime kattığı değer ve azimle, tarımsal kalkınmamızın en güçlü destekçileridirler. Bu vesileyle tüm kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyor, emekleri için sonsuz teşekkür ediyorum."

"Bu bereketli toprakları ranta ve betona kurban ettirmeyeceğim"

Başkan Balcıoğlu, son altı ayda çiftçiye, yazlık fide, saman, ayçiçek tohumu, atalık sebze tohumu, tıbbi ve aromatik bitki desteği, distilasyon hizmeti gibi birçok alanda katkı sağladıklarını hatırlattı. Balcıoğlu, çiftçilere bugüne kadar 15 milyon TL değerinde destek sağladıklarını belirtti. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Bora Balcıoğlu, "Size söz veriyorum; İnsan eksen insan çıkacak bu bereketli toprakları Silivri'nin Muhafızı olarak ranta ve betona kurban ettirmeyeceğim" dedi.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Yaman, törende yaptığı konuşmada, tarıma ve çiftçiye verdiği önem ve destek için Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na teşekkür etti. Yaman, yerli ve milli tohumun önemine vurgu yaparak, "Önemi her gün artan tarıma, özellikle yerli ve milli tohuma gönül veren çiftçilerimize bol bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatif İlçe Müdürü İskender Kuloğlu, tarıma ve çiftçiye verdiği destekten Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na teşekkür ederek,"Başkanımız her zaman tarımın ve çiftçinin yanında olduğunu burada sadece lafta değil, fiili olarak da gösterdiği için kendisine bütün üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Ziraat Odası İlçe Başkanı Sabri Özer de yerli ve milli arpa dağıtım töreni için Başkan Balcıoğlu'na teşekkür etti. Özer, yerli ve milli tarım ürünlerinin çiftçilere ulaştırılmasının, hem tarımsal üretimde verimliliği artıracağını hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.

Önder Çiftçi Derneği İlçe Başkanı Metin Oral, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı. Oral, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi'nin yaptığı desteklerin çiftçilere can suyu olduğunu belirterek, bu desteklerin artarak devam etmesini diledi.