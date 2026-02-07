Silivri Belediyesi Zabıtası, Okul Bölgelerinde Çalışmalarını Sıklaştırdı

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte okul bölgelerinde yaya ve sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri, yarıyıl tatilinin bitiminin ardından okulların yoğun olduğu bölgelerde görev almaya başladı. Çocukların okullarına güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için çalışan ekipler, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde görev alıyor.