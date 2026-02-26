Silivri'deki Fabrikada Yangın

Silivri'de, bodrum katında elektrik kablosu imalatı yapılan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ortaköy Organize Sanayi Bölgesi İlter Bulvarı'nda bodrum katında elektrik kablosu imalatı yapılan ve üst katları kullanılmayan 4 katlı bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle hasar oluşan fabrikadaki soğutma çalışması sürüyor.