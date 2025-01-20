Silivri'den Ücretsiz 'Hoş Geldin Bebek Paketi' Uygulaması - Son Dakika
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Silivri'den Ücretsiz 'Hoş Geldin Bebek Paketi' Uygulaması

Silivri\'den Ücretsiz \'Hoş Geldin Bebek Paketi\' Uygulaması

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu öncülüğünde başlatılan 'Hoş Geldin Bebek Paketi' uygulaması, ilçede yaşayan tüm ailelere ücretsiz hediye paketleri sunuyor. Paketler, bebeklerin bakımında ihtiyaç duyulan temel ürünleri içeriyor.

20.01.2025 18:05  Güncelleme: 18:50
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu öncülüğünde hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek Paketi" uygulaması, ilçede yaşayan tüm ailelere ücretsiz ulaştırılıyor.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu öncülüğünde hayata geçirilen Hoş Geldin Bebek Paketi, başvuru yapan tüm ailelere ulaştırılıyor. Ücretsiz olarak dağıtılan hediye paketleri, bebeklerin bakımında ihtiyaç duyulan temel ürünleri içeriyor. Paketlerde biberon, emzik, termometre, bebek tırnak makası, bebek şampuanı, bebek banyo havlusu, bebek bezi, ıslak bebek havlusu ve bebek temizleme pamuğu yer alıyor.

Silivri'de ilçe sınırları içinde ikamet eden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan aileler, Hoş Geldin Bebek Paketinden yararlanabiliyor. 0-3 aylık bebeği olan tüm Silivrililerin faydalanabileceği bu destek paketinden yararlanmak için Silivri Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne başvuru yapılması gerekiyor.

"Ailelerimizin yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ailelerimizin bu özel ve mutlu dönemlerinde yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm yavrularımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bora Balcıoğlu, Silivri, Güncel, Eğitim, Yaşam, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'den Ücretsiz 'Hoş Geldin Bebek Paketi' Uygulaması - Son Dakika

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