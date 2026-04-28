Silivri Duruşmaları... İlyas Salman: "Silivri Küçük Hapishane, Türkiye Büyük Hapishane, Hangisinde Yatarsan Yat Yeter Ki Beyninde Hücre Olmasın"

Haber: Zuhal Çiloğlan - Kamera: Mehmet Çalpar

(İSTANBUL) - Oyuncu İlyas Salman, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'na ilişkin, "Silivri küçük hapishane, Türkiye büyük hapishane, hangisinde yatarsan yat yeter ki beyninde hücre olmasın" dedi.

"1938'e kadar Mustafa Kemal Atatürk, 'Bağımsızlık benim karakterimdir' demişti. Düyün-ı Umümiye'yi ödedi ölmeden önce, Türkiye dünyada borcu olmayan tek ülkeydi. O zamana kadar Türkiye'yi satın alamayan, kucağına oturtamayan emperyalizm, batı sermayesi 46'da '46 ruhu' derler '46 ruhsuzluğudur'. Onları milyarlarca dolara satın aldı ve Demokrat Parti'yi kurdurdu. Önce NATO'ya girdiler sonra Kore'ye asker gönderdiler yüzlerce gencimiz öldü. Adnan Menderes seçildiği zaman dedi ki, 'Senin ana rahmine düştüğün gün milletimin en kara günüdür.' Menderes döneminden bu yana Türkiye'de sol iktidar olmadı belediyede de hükümette de. Şu anda aslında bu mahkemede sol değil sağ yargı kendi kendini yargılıyor, çünkü solun fiyatı yok biliyor."

"Aslında yargılanan dibine indiğin zaman sağdır"

Sol nereden çıkmış sağ nereden çıkmış, bu halk hiçbir şeyin de farkında değil. 1789'da Fransız ihtilali, özgürlük, kardeşlik, eşitlik istilalinde parlamento kuruluyor. Parlamentonun sağına hırsızlar, krallar, monarşi yanlıları, derebeyleri oturuyor, soluna emekçiler, işçiler, köylüler oturuyorlar, sol ve sağ ayrılığı oradan çıkıyor. Ben burada sağa oy verenleri suçlamıyorum bilinçli sağcıları suçluyorum. Şu anda sağ kendini yargılıyor, çünkü sağın fiyatı var, benim fiyatım yok. Bende mahkeme salonunda sürekli şunu düşündüm, yargılanan onlar ben değilim. Beni yargılayacaklarsa şunu söylerim, ben kalpaksız Kuvayımilliyeciyim. Mustafa Kemal de benim gibi sosyalist bir adamdı, birçok insan eleştirir. Tek kurtuluşumuz da Mustafa Kemal'in bağımsızlıkçı yoludur. Yargılanan, onu savunanlardır. Aslında yargılanan dibine indiğin zaman sağdır."

Kendisini hapishane ile korkuttuklarını belirten Salman, "Hapishane seni yapan kör olsun. Büyüğü mü küçükü mü hangisi" dedi. Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in "Acıyı bal eyledik" şiirinden "Damda birlikte yazmışız/ Öküzü hoşça tutmuşuz/ Hor baktık mı karıncaya/ Kırdık mı kanadını serçenin/ Vurduk mu karacanın yavrusunu/ ya nasıl kıyarız insana/ Kör olasın demiyorum kör olmada gör beni" dizelerini okuyan Salman, şöyle konuştu:

"Silivri küçük hapishane, Türkiye büyük hapishane, hangisinde yatarsan yat yeter ki beyninde hücre olmasın."

Bütün inananlar, bunlara inanmasınlar açıklıkla söylüyorum. Beni hep şey diye lanse ediyorlar, 'İslamiyet karşıtı, din karşıtı.' Hayır, öyle değil. Namusuyla Tanrı'ya bağ kurmuş, ona inanmış, mütedeyyin olan insanlar, Allah'ı ticaret ağı gibi kullanmayan insanların benim başımın üstünde taçları var."