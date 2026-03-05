Silivri Nermin-Metin Zafer Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
Silivri Nermin-Metin Zafer Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

Silivri Nermin-Metin Zafer Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı
05.03.2026 18:07
İstanbul Valiliğinin "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali Projesi" kapsamında, Silivri Nermin-Metin Zafer Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.

İstanbul Valiliğinin "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali Projesi" kapsamında, Silivri Nermin-Metin Zafer Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Davut Gül, aile sağlığı merkezinin yapılışında emeği bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Gül, İstanbul'un her tarafına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sağlık tesisleri açıldığını, her hafta birinin açılışını yaptıklarını söyledi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise sağlığın insan hayatının en temel değeri ve devletin vatandaşına sunduğu en önemli hizmetlerden biri olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında gerçekleştirdiği yatırımlar ve attığı adımlarla dünyaya örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını belirten Güner, modern hastaneler, güçlü bir acil sağlık altyapısı ve yaygın aile hekimliği uygulamasıyla vatandaşlara daha nitelikli, daha erişilebilir ve daha hızlı sağlık hizmeti sunduklarını ifade etti.

Güner, İstanbul'u "dünyanın sağlık başkenti" haline getirmek için çalıştıklarının altını çizerek, "İstanbul'da büyük bir sağlık hizmeti sunuyoruz. 2025'te İstanbul'da sadece 207 milyon 785 bin 265 muayene hizmeti verdik. Bunun yanında 2 milyon 605 bin 526 ameliyat gerçekleştirdik, 34 milyon 232 bin 792 görüntüleme hizmeti sunduk." dedi.

İstanbul'a değer katan ilçelerden olan Silivri'de de sağlık yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Güner, şöyle konuştu:

"Nüfusu 240 bin olan ilçemizde, aile hekimi başına düşen nüfusu daha ideal seviyelere çekebilmek için yeni merkezler açıyoruz. Halihazırda Silivri'de 31 Aile Sağlığı Merkezi ile hizmet veriyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ilimizin 1114'üncü Aile Sağlığı Merkezi olan Silivri Nermin-Metin Zafer Aile Sağlığı Merkezi 2 birim olarak faaliyete başlamış olup, kapasitesi 5 birimdir. Bu merkezin yapımı için hayırseverlerimiz Metin Zafer, Nermin Zafer ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Silivri Nermin-Metin Zafer Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.

Açılışa, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

