Silivri TEM'de otomobil TIR'la çarpıştı, TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Silivri TEM'de otomobil TIR'la çarpıştı, TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Silivri TEM\'de otomobil TIR\'la çarpıştı, TIR\'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu
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Dün akşam saatlerinde Silivri'de TEM Otoyolu'nda seyreden TIR, yan yoldan ana yola kontrolsüz çıkan otomobille çarpıştı. İki araçta hasar oluşan kazada ölen ya da yaralanan olmadı; otomobil TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu ve kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Uğur Samet AVCI-Hiba HAKBİLİR/İSTANBUL, –SİLİVRİ TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR, yan yoldan ana yola kontrolsüz şekilde çıkan otomobille çarpıştı. Her iki araçta da hasar meydana gelen kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı TIR'ın araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Silivri mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki TIR, yan yoldan ana yola kontrolsüz şekilde çıkan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sağ şeritten sola şeride geçti ve TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İki araçta da hasar meydana gelen kaza anı araç kamerasına yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

KAZA ANI KAMERADA

Görüntülerde TIR'ın TEM'de ilerlediği sırada sağ şeritten otoyola çıkan aracın TIR'ın ilerlediği şeride girdiği anlar görülüyor. TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulan otomobil sağ şeritten çarpışmanın etkisiyle sol şeride geçiyor.

Kaynak: DHA
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