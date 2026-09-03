Silivri\'de gemi çarpışması: 24 saattir 10 mürettebattan haber yok

SİLİVRİ açıklarında iki Türk bayraklı geminin çarpışması sonucu batan ve içerisinde bulunan 10 mürettebattan haber alınamayan 'Tuğberk İmamoğlu' isimli kuru yük gemisi için arama kurtarma çalışmalarında 24 saat geride kaldı.

Dün gece saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli tanker ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Kazada batan ve içerisinde bulunan 10 mürettebattan haber alınamayan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 24 saat geride kaldı. Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde çalışmalar anlık olarak takip edilirken, çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Silivri Belediyesi ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve bir de denizin altında arama yapan Deniz Kuvvetlerine ait gemi de destek veriyor. Kazanın sonrası iletişimin kesildiği mürettebatın aileleri ve yakınlarıda ise bekleyişlerini sürdürüyor.