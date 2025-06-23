Şırnak'ın Silopi ilçesinde iş arkadaşı kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Cudi Mahallesi İpekyolu üzerindeki bir lokantada Gülizar Yıldız'ın (29), iş arkadaşı R.K. (37) tarafından öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Silopi'de bıçaklı cinayet: Zanlı tutuklandı - Son Dakika
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