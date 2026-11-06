Silopi'de kros il birinciliğinde 130 sporcu yarıştı, dereceye girenler ödül aldı - Son Dakika
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Silopi'de kros il birinciliğinde 130 sporcu yarıştı, dereceye girenler ödül aldı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Okul Sporları Kros İl Birinciliği Yarışları düzenlendi. 130 sporcunun katıldığı yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi, başarılı sporcular grup müsabakalarında Şırnak'ı temsil etme hakkı kazandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Okul Sporları Kros İl Birinciliği Yarışları düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında Silopi Esenli Yolu'nda yarışlar yapıldı.

Çok sayıda okulun katıldığı organizasyonda küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde öğrenciler parkura çıktı. Farklı kategorilerde derece elde etmek için mücadele eden sporcular, yarışları tamamlayarak takım ve ferdi sıralamalarda yer aldı.

Yarışmaların ardından dereceye giren okul ve sporculara kupa, madalya ve başarı belgeleri törenle takdim edildi. Başarılı sporcular, grup müsabakalarında Şırnak'ı temsil etme hakkı kazandı.

Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi Neslihan Ökmen, yarışlara toplam 130 sporcunun katıldığını belirtti.

Yarışmaya katılan sporculardan Nergiz Saruhan, bugüne kadar 21 madalya kazandığını belirterek, 22'nci madalyasını almak için yarışmaya katıldığını söyledi.

Saruhan, yarış sırasında zaman zaman zorlandığını ve düşmesine rağmen yeniden ayağa kalkarak mücadelesini sürdürdüğünü anlattı.

Muhammed Boynuz da yarışmada ikinci olduğunu ve organizasyonda arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Kaynak: AA
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